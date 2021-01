Elezioni, Civico 22 lancia una scuola per i suoi candidati Oggi alle 17 incontro on-line sui candidati e sulla Scuola di Formazione di Civico22

Nasce la Scuola Politica di Civico22 destinata a tutti i candidati che già sono con Civico22, "e a quelli che sceglieranno di unirsi a noi. La presentazione oggi, 23 gennaio 2021, dalle ore 17 alle ore 17.30, in diretta dalla pagina Facebook di Civico22. Trenta minuti - spiegano dal movimento politico ormai in campo per le porssime elezioni amministrative a Benevento - per annunciare che dal 24 gennaio, fino alle elezioni amministrative, autorevoli e prestigiosi docenti di tutt’Italia terranno lezioni, per il momento online e per un totale di oltre 70 ore formative". La scuola avrà come riferimenti culturali l’Economia civile, l’Ecologia integrale, i Movimenti di progettazione partecipata delle Città della transizione. Tre le principali aree che saranno approfondite: Cultura politica: principi dell’economia civile, il contesto culturale di riferimento, i modelli realizzati, il programma politico di Civico22, storia e problemi del Comune di Benevento, i meccanismi di funzionamento della macchina comunale; Dimensione soggettiva e vita pubblica: motivazioni e aspettative soggettive, lavoro individuale e in team, la dimensione biografica, la leadership, il profilo in rete, i social oggi; Comunicazione: la comunicazione nella relazione interpersonale, l’analfabetismo funzionale, costruire empowerment, i meccanismi della comunicazione pubblica, attività politica e media, la raccolta del consenso.

all'incontro di questo pomeriggio interverranno Angelo Moretti, presidente Civico22, Raffaele Arigliani, Segreteria politica Civico22 e modererà Gabriella Debora Giorgione, giornalista. "Il nostro obiettivo è che la scuola continui anche dopo le elezioni, diventando un polo di sviluppo culturale della formazione all’economia civile per il sud Italia".

A tenere le lezioni saranno: Raffaele Arigliani, medico pediatra, già Prof.ac Università Federico II di Napoli e Politecnico di Ancona, Direttore Scientifico Scuola IMR, l'avvocato Giovanna Megna della segreteria politica Civico22, Angelo Moretti, presidente della Rete di Economia Sociale Internazionale "Res-Int", della Rete di Economia civile “Sale della Terra”, co-fondatore di Civico22, Referente della Rete dei “Piccoli Comuni del Welcome”; Angelo Righetti, psichiatra, fondatore della Rete di Economia Sociale Internazionale “Res-Int”; Giuseppe Marotta, Professore ordinario e Pro-Rettore Università degli Studi del Sannio Benevento, Leonardo Becchetti, professore ordinario Università di Roma Tor Vergata, co-Fondatore e Presidente del comitato tecnico-scientifico di Next, co-Fondatore di Gioosto e Andrea Morniroli, Cooperativa Sociale Dedalus. Ed ancora si alterneranno durante il ciclo di lezioni: Marianella Sclavi, antropologa, urbanista, presidente di “Ascolto Attivo”; Roberta Villa, medico, giornalista scientifica, componente task force comunicazione Covid; Francesca Lecci, direttore Master in Management delle Aziende Sanitarie e Socio-Assistenziali Università Commerciale Luigi Bocconi; Marco Napoletano, Direttore Organizzativo della Scuola Triennale di Counselling IMR e Giovanni Zoppoli, fondatore Centro Territoriale Mammut di Scampia, autore di “Scrivo la scuola scrivo la Città”, redattore della rivista di Goffredo Fofi “Gli Asini”.

"Parlare bene alle spalle di qualcuno non è una cosa che accade spesso. Siamo una città medio piccola - spiegano da Civico 22 che illustra la campagna Candida il candidato-Candida la candidata -, difficile non conoscersi. E se qualcuno o qualcuna non la conosciamo, in genere ci mettiamo pochissimo a prendere informazioni su di lui o su di lei. Ma solitamente parlare degli altri alle loro spalle ha un’accezione negativa, appare un pettegolezzo.

Civico22 vuole invertire la tendenza e rivolge un invito a tutti i propri attivisti e a tutti i beneventani a fare un esercizio collettivo per parlare bene “alle spalle” degli altri.

Le tante persone che abbiamo incontrato e che hanno scelto di essere con noi nella prossima tornata elettorale delle amministrative, hanno sempre indicato, tra le loro amicizie, le doti e le qualità di altre persone. Uno stile positivo che ci ha fatto riflettere. Abbiamo quindi pensato di lanciare una campagna “dal basso”, la campagna Candida il candidato -Candida la candidata: ogni cittadino, scrivendoci, potrà indicare una persona che, per doti, qualità e capacità personali, ritiene ideale per l’impegno nella politica attiva della nostra città".