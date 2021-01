Lonardo: «Di Maio non aiuta Governo difendendo Bonafede» La senatrice: «Chiede i voti per fare il ministro, ma vuole cieca obbedienza per il collega»

Bonafede è uno dei motivi di dissidi riguardo il Governo. E la sua visione della giustizia non convince affatto Sandra Lonardo, che non ha alcuna intenzione di votare la relazione in merito. E la difesa di Di Maio non aiuta il Governo secondo la senatrice sannita: «Il Ministro Di Maio non aiuta il Governo Conte. Vuole i voti per continuare a fare il Ministro degli Esteri, ma, poi, con arroganza, richiede una obbedienza cieca ed assoluta alla linea ultragiustizialista del suo collega Bonafede. Il nesso fiducia al Governo, e quindi fiducia a Bonafede, per quanto mi riguarda, lo escludo. Lui dichiara che “loro non sono donatori di sangue sulla prescrizione”. Molti di noi non possono di certo accettare i ‘Dracula‘ dei diritti soggettivi. Noi siamo per un umanesimo giudiziario che non si concilia con la eliminazione della prescrizione e tempi eterni del processo. Chi, come me, in questa eternità infernale ci è, suo malgrado, precipitata, non può approvare i teoremi dei 5 Stelle. Posso passare sopra alle derisioni malevole di Grillo e dei suoi all’epoca delle mie vicende ingiuste, che misero fuori gioco il Ministro della Giustizia e tutto il partito dell’Udeur; e questo perché ritengo assurda una crisi di Governo in questo momento e perché ritengo il presidente Conte capace di farci uscire dal labirinto in cui ci troviamo. Ma abbassare la testa e fare violenza ai miei valori, questo no. Ciò che chiediamo al Ministro della Giustizia è una sintesi tra garanzie costituzionali a tutela della libertà dei cittadini ed un’azione penale efficace e tempestiva. Solo investendo risorse adeguate in un settore nevralgico come la giustizia si possono creare le condizioni di efficienza della risposta dello Stato e di certezza del diritto. Non vogliamo più vedere frustrata la vita delle persone dall’irragionevole durata dei processi. Chiediamo garanzie su tutto questo».