Mastella: Conte ter? Credo ci siano i numeri Il sindaco di Benevento: le persone non riescono a comprendere il senso di questa crisi

Un governo Conte ter è possibile. E' quanto ha sostenuto Clemente Mastella questa mattina partecipando a Mattino 5, la trasmissione di Canale 5.

Dopo essersi speso per sostenere il Governo alla ricerca di costruttori e responsabili il sindaco di Benevento analizza la situazione e guarda con ottimismo alle prossime ore: “Credo ci siano i numeri”. E senza anticipare troppo aggiunge: “Aspettate e vedrete”.

Poi Clemente Mastella auspica “una forma di rinsavimento politico da parte di Renzi". Superate le “botole in cui si rischiava di cadere” e cioè “i servizi segreti che non sono più in mano a Conte, e il recovery plan” .

E poi guarda alla gente: “Le persone non riescono a comprendere il senso di questa crisi e facciamo fatica anche noi sindaci”.

E poi su Conte “In tantissimi, soprattutto gente comune e non solo del Sud ma anche dal Nord, lo sostengono” infine “ha un suo fascino e forse questa seduzione politica di Conte ha determinato una specie di invidia e gelosia da Pd e da una parte dei 5 Stelle”.