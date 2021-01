Puzio: "Mastella vuole nostro appoggio, ma Lonardo ci attacca" "La senatrice dice che non può stare in un gruppo dov'è presente nostro simbolo: non va bene"

Antonio Puzio, segretario provinciale di Centro Democratico attacca: "C'è stato un consulto on il segretario regionale Prof. Raimondo Pasquino, in merito all’atteggiamento assunto da tempo da Mastella, che sta facendo pressione affinché il partito a Benevento appoggi la sua prossima candidatura a sindaco nel capoluogo sannita, facendo presente che alle scorse elezioni regionali correvano nella stessa coalizione e pertanto, a suo dire, anche alle prossime amministrative si dovrebbe replicare lo stesso modello.

Ieri in un’intervista su La 7 e su La Repubblica la senatrice Lonardo ha dichiarato che non può essere parte di un gruppo dove è presente soltanto il logo di Centro Democratico. Una delle condizioni che ha posto è quella di inserire anche il logo di Noi Campani, dichiarando che alle ultime regionali Noi Campani ha raccolto il doppio dei voti di Centro Democratico.

Il segretario provinciale di Centro Democratico fa presente – dati alla mano – che nelle scorse elezioni regionali Centro Democratico ha raccolto 76141 voti, ovvero il 3,2% delle preferenze, eleggendo due consiglieri; Noi Campani ha raccolto 102452 voti, equivalenti al 4,4% delle preferenze, eleggendo ugualmente due consiglieri. Va sottolineato che il risultato è stato raggiunto da Centro Democratico lavorando a mani nude.

I coniugi Mastella stanno perdendo colpi anche in matematica?

Com’è possibile imporre di inserire un simbolo localistico in un contesto nazionale?

Come possono immaginare un’alleanza con Centro Democratico alle prossime amministrative?

I coniugi Mastella non finiscono mai di stupire".