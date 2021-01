"Superare crisi per evitare voto o governo di unità nazionale" Il commento del sindaco di Benevento

“La crisi? Niente affatto che superata”. Parola di Clemente Mastella che parte da qui per una breve analisi sulle vicende di Governo.

“Spero che si rimetta in sesto il tutto – si augura il sindaco di Benevento che più precisamente dettaglia - il Capo dello Stato ha prefigurato una maggioranza territoriale, cioè la stessa che c'era prima a cui vanno ad aggiungersi quelli che sono arrivati successivamente tra cui la senatrice Lonardo e altri che – puntualizza ancora l'ex Guardasigilli - diventano ancora più importanti se una frangia dei Cinque Stelle dovesse allontanarsi. C'è bisogno di loro eccome. C'è bisogno di tutti”.

Ma delle due l'una e dunque Mastella conclude passando in rassegna l'alternativa “Se questo non è, se rimangono le permalosità di Renzi rispetto a Conte, se non si riesce a trovare il modo con il quale si accetta fino in fondo, ed è giusto accettare, Renzi all'interno della maggioranza allora l'unica strada o è quella delle elezioni anticipate o quella di un Governo di unità nazionale”.