Provincia: approvato lo schema di bilancio di previsione «Importanti risorse per viabilità e cultura»

Il Presidente della Provincia di Benevento ha approvato con propria delibera lo Schema di Bilancio di previsione 2021 / 2023. Avendo già approvato il 14 gennaio scorso il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2021-2023, si è così aperta così la Sessione di Bilancio. Secondo la vigente normativa legata ai Protocolli Covid 19, la Sessione di Bilancio riguarderà unicamente l’intervento per la lettura e l’approvazione da parte del Consiglio Provinciale essendo sospesa l'applicazione delle disposizioni relative

ai pareri dell’Assemblea dei Sindaci sia per l'approvazione dei bilanci preventivi che consuntivi.

I dati salienti del Bilancio di previsione della Provincia di Benevento per l’anno in corso evidenziano che le spese correnti sono pari a circa 30,5 milioni di euro e quelle in conto capitale a oltre 212 milioni di Euro. Il Bilancio rispetta l’equilibrio sia per quanto riguarda le entrate corrente che quelle in conto capitale. Sono previsti interventi di particolare rilevanza per la viabilità provinciale, finanziati da risorse del Cipe e della Regione Campania. Le opere maggiori sono il collegamento Strada provinciale n. 45

Montefalcone Valf. – Statale 90 bis per circa 6,2 milioni di Euro; la Foiano Valfortore – Statale 90 bis (1° tronco) per circa 37,3 milioni di Euro; l’asse stradale Valle Caudina – Statale 7 Appia per oltre 9,3 milioni di Euro. Nel corso dell’anno saranno realizzati, inoltre, gli interventi per i quali nel corso del 2020 sono stati accesi mutui con la

Cassa Depositi e Prestiti per € 9.380.000,00. Nel settore della viabilità sono previsti, inoltre, interventi di manutenzione straordinaria per € 4.398.244 finanziati con fondi statali, oltre ad € 500.000 di manutenzione ordinaria con fondi di bilancio. Va notato, a tale riguardo, che la Provincia, in base alle norme per il prelievo forzoso volto a ripianare il deficit dello Stato, anche per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, dovrà riversare all’Erario la somma complessiva di oltre 11,8 milioni di Euro, somma che sarebbe in

verità molto più elevata se non fossero intervenuti meccanismi di compensazione disposti dallo Stato medesimo per evitare il tracollo finanziario delle Province.

Infine, va osservato che le entrate tributarie per le Imposte sulle assicurazioni e sulla trascrizione di proprietà per i veicoli a motore, e sulla tutela e protezione dell’ambiente, pur essendo pari a circa 17,3 milioni di Euro, risultano di quasi 1,5 milioni di Euro inferiori a quelle del 2019 per effetto della caduta dei consumi a causa della

pandemia da Covid 19. Il Presidente Di Maria ha così commentato il provvedimento: “L’adozione dello Schema di Bilancio di previsione a ridosso dei tempi ordinari

rappresenta uno sforzo significativo ed utile per una maggiore fluidità dell’azione amministrativa e un più rilevante impatto sul tessuto sociale ed economico del Sannio grazie a politiche mirate. Il Bilancio di previsione per il 2021 e la sua proiezione nel triennio rappresenta inoltre una sintesi di programmazione che dà ulteriore slancio alla

ristrutturazione dell’Ente Provincia. Particolare attenzione è stata posta agli investimenti di spesa per tutte le funzioni in capo alla Provincia: del pari, eguale attenzione è stata posta a quelle spese non strutturalmente funzionali, e mi riferisco a quelle per il segmento culturale, sul quale è stato riversato il nostro massimo carico di interesse che si tradurrà in una forte ricaduta sul versante del turismo culturale ed in quello enogastronomico e religioso. La massiccia riapertura ai concorsi pubblici è una sfida molto importante per conseguire la ristrutturazione dell’Ente, recuperando energie nuove per dare slancio operativo alla Provincia, restituendola al proprio ruolo istituzionale di promozione e sviluppo del territorio”.