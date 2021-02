Potere al Popolo: "Contrade abbandonate dall'amministrazione" "Nelle prossime settimane lanceremo un tour per evidenziare i problemi"

"Il maltempo delle ultime settimane ha messo a nudo lo stato di estrema precarietà infrastrutturale in cui versano intere contrade della nostra città. Da diversi giorni alcuni cittadini provenienti dalle contrade Olivola, Santa Colomba e Madonna della Salute ci segnalano fortissimi disagi alla viabilità dovuti a delle vere e proprie voragini nel manto stradale".

Così denuncia Potere al Popolo - Sannio e prosegue "Ma sono tantissimi i casi di mancata manutenzione ordinaria di strade e marciapiedi, soprattutto nelle zone periferiche. Per non parlare poi dello stato delle case popolari della nostra città.

Quotidianamente raccogliamo il dissenso ed il disappunto di moltissimi concittadini, abbandonati da anni dalle istituzioni.

Ma scommettiamo che come ogni 5 anni tra qualche settimana, magicamente, rappresentanti delle istituzioni riappariranno alla ricerca di voti facendo le solite promesse di miglioramenti che puntualmente poi non si intravedono mai.

Nella speranza che trovino giustamente le porte sbarrate vorremmo ricordare a chi ha (mal)governato quali sono le reali esigenze delle persone che vivono nella nostra città, sempre meno interessate se non disgustate da una politica che ragiona solo di nomi, liste e improbabili alchimie politiche per spartirsi le poltrone.

Dal canto nostro nelle prossime settimane lanceremo un vero e proprio tour nella nostra città per far venire alla luce quali siano le reali problematiche della cittadinanza, soprattutto degli abitanti delle zone periferiche, delle contrade e dei quartieri popolari. Cercheremo di supportare e dare voce ai bisogni e alle vertenze di una cittadinanza stanca ma, per

fortuna, non arresa".