Il Pd a Civico 22: «Pari dignità, ma nessuna pre-condizione» I dem rispondono all'appello di Civico 22: «Ok a lavorare insieme ma senza limitare potenzialità»

Il Pd dice sì, come previsto, a Civico 22, con una nota dei vertici, firmata da Antonella Pepe, Giovanni De Lorenzo e Giovanni Cacciano.



«Il Partito Democratico accoglie con favore l’ufficiale «discesa in campo» di Civico22 nel prossimo agone elettorale connesso al rinnovo del Consiglio comunale di Benevento. Come è noto, anche altre forze/gruppi del vasto mondo «politico e civico» della città hanno compiuto, o si accingono a compiere, passi analoghi. Segno evidente di vitalità, di volontà di partecipazione e di un notevole potenziale di energie, competenze ed esperienze che sarebbe deleterio e sciocco disperdere. Non a caso, il Partito Democratico, da tempo e con tenace coerenza, ha inteso perseguire e favorire la formazione di un «campo largo» del Centro-Sinistra e del Riformismo politico, sociale e civico cittadino per organizzare l’Alternativa Programmatica all’attuale Amministrazione di Benevento. In tal senso, nei mesi scorsi vari sono stati gli inviti, anche pubblici, rivolti agli altri gruppi politici e civici presenti in città. Plurime sono altresì state le occasioni di incontro a distanza ed in presenza».



Un'alleanza che ha già una base nella condivisione tra Pd e Cinque Stelle: « Lungo questo cammino, il PD ha potuto incontrare il Movimento 5Stelle con cui ha condiviso la responsabilità di dover contribuire a comporre il puzzle dell’Alleanza per il nuovo governo della città. Un’Alleanza che si definisca e si perimetri anzitutto come plurale, trasparente, aperta, partecipata, leale e inclusiva. Diversi sono gli interessanti spunti programmatici che ciascuno ha potuto e voluto abbozzare in funzione di una nuova idea di città: moderna, sostenibile, solidale, attrattiva e ambiziosa. Occorre lavorare per svilupparli, coordinarli, integrarli e metterli a sistema».



Per cui al lavoro, con pari dignità, ma attenzione alle "precondizioni" che potrebbero essere limitanti secondo i dem: « È pertanto giunto il tempo di darci un’organizzazione, un’Agorà, un «Tavolo della Coalizione», che sia anche un luogo fisico dove incontrarci/confrontarci, affinché si giunga alla definizione di Linee Programmatiche, snelle, rigorose e concretizzabili, e all’individuazione del profilo del candidato/a cui affidare la guida dell’Alleanza/Coalizione. All’interno del perimetro del «campo largo» che abbiamo tentato di tracciare, ogni altra pre-condizione potrebbe essere inopportunamente limitante delle potenzialità e degli sviluppi del nobile dialogo/confronto politico. La regola aurea, che non richiede particolari specificazioni e, a un tempo, garantisce tutti, non può che essere la convinta e solenne assunzione di responsabilità, da parte di ciascuno, che competa alla Coalizione, nella pari dignità di ogni partner, la funzione e il ruolo di procedere, in modo condiviso, efficace ed inclusivo, alle scelte dirimenti. Al lavoro per una Primavera Beneventana!»