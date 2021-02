Noi Campani: confronto online con Ambrosone e Martignetti Presente anche il sindaco Mastella: «Siamo al lavoro per la città»

“Il Comitato Cittadino prosegue nel suo percorso, articolato in diverse fasi, raggiungendo un nuovo ed importante traguardo che coincide con la fine della prima serie di appuntamenti dedicati all’ascolto degli assessori e dei consiglieri comunali. Ora in agenda nuovi meeting e forum, a distanza, con numerosi protagonisti: dagli stakeholders, rappresentanti delle diverse associazioni di categoria, delle forze produttive e delle realtà sociali e di volontariato. L’obiettivo è di arrivare ad un programma di governo per la nostra città che coinvolga attivamente i cittadini. Cosi in una nota Gianfranco Ucci e Paola Panella, segretario e presidente cittadino di “Noi Campani”.



Presenti all’incontro il sindaco Clemente Mastella, la senatrice Sandra Lonardo e il consigliere regionale Gino Abbate.



“Il nostro è un movimento in crescita, - spiega il primo cittadino - continuate a lavorare per il bene della città”.



Ospiti di questo ultimo appuntamento sono stati l’assessore alle politiche sociali, per la famiglia, per l’infanzia, per la casa e per le disabilità Luigi Ambrosone e Alfredo Martignetti con deleghe al commercio, alla cultura, alla sanità e agli spettacoli.



“Nonostante il mio insediamento in Giunta sia arrivato solo da qualche mese, - spiega Martignetti - sono state numerose le iniziative che siamo riusciti a mettere in campo come assessorato.



Dal punto di vista sanitario, la nostra reazione è stata istantanea e si è concretizzata con la distribuzione di 1000 saturimetri e di un cospicuo numero di mascherine ai cittadini di Benevento. A queste iniziative è stata affiancata un’azione costante di screening che ha permesso di evitare la formazione di focolai.



Situazione molto complicata quella che riguarda il mondo dei teatri e degli spettacoli – aggiunge -. In virtù di questo, il Comune si è impegnato a sostenere le attività caratteristiche come la Rassegna e il Festival “Città Spettacolo” che nonostante le serrate norme anticovid sono state espressione di ilarità, cultura e svago per i cittadini. Siamo in trepidante attesa per la consegna del Teatro Comunale e speriamo per quel giorno di poter organizzare un evento all’altezza del luogo che lo ospiterà. Non è mancata l’attenzione al Natale, in special modo per i più piccoli, già fortemente privati della loro spensierata quotidianità: dall’accensione del mega albero alle luminarie in giro per la città con la novità delle tre Natività, fiore all’occhiello dell’edizione 2020”.



Parola poi all’assessore Ambrosone che ha fatto chiarezza sulle diverse tematiche di sua competenza.



“L’assessorato alle politiche sociali - spiega Ambrosone – svolge un ruolo fondamentale nel tessuto sociale della città offrendo ai cittadini un vasto numero di servizi. L’attenzione alle famiglie e ai loro bisogni primari è stata supportata da nuove misure nate per contrastare le difficoltà nate in seguito alla pandemia. Basti pensare alla tempestiva distribuzione di pasti caldi, ma anche al Taxi Farmaco, alla spesa a domicilio, alla distribuzione dei pacchi alimentari attraverso le associazioni di volontariato, alla compartecipazione del contributo sui fitti fino a 1000 euro per circa 300 nuclei familiari, al bonus disabili di 600 euro per circa 330 portatori di disabilità, alla distribuzione, attraverso avviso pubblico, dei Voucher alimentari fino ad un importo di 400 euro per nuclei familiari aventi diritto con la pubblicazione di ben 3 avvisi pubblici in solo 9 mesi.



Il numero complessivo dei nuclei familiari che ha avuto possibilità di ottenere il sostegno dei Voucher alimentari – sottolinea -, da quando è in corso la pandemia, risulta di circa 1000 famiglie. Tale programmazione ha prodotto il notevole risultato, per la città di Benevento, di essere inserito al 5 posto per Spesa Sociale Enti Locali per Assistenza Sociale nelle tabelle del Il sole 24, per ciò che attiene agli indicatori sulla qualità della vita, Effetto Covid, rispetto alle 107 città capoluogo di provincia italiane, oltre ad essere considerati nella speciale classica di Italia Oggi dove Benevento risulta essere la seconda città d’Italia fra le 107 capoluogo di Provincia per Sicurezza Sociale. Cosi come dalla tabella degli stessi indicatori, Effetto Covid del Il sole 24 ore per nuove Nuove Iscrizioni di Imprese, Benevento risulta al primo posto come città capoluogo di provincia su 107 che ha subìto la percentuale più bassa ( – 1.82) per perdita di iscrizione di imprese.

Non solo, abbiamo potenziato i servizi per i cittadini senza fissa dimora disponendo per il Centro di accoglienza notturna di Santa Maria degli Angeli, la continuità del servizio per l’intera giornata.

Come è noto, per il centro era già stata disposta la continuità del servizio H24 durante lo scorso mese di marzo, in piena pandemia da covid. La novità riguarda il numero di posti disponibili che passa da 6 a 10. Una struttura con nuovi arredi e spazi pensati per aumentare il numero degli ospiti che potranno vivere il centro non solo per il pernottamento ma anche per i relativi servizi di ristorazione”.



In linea con quanto dichiarato da Ambrosone, l’intervento del consigliere Adriano Reale, presidente della commissione Politiche Sociali.



“Sono molto soddisfatto dei grandi risultati raggiunti. Il valore aggiunto di questa amministrazione è la grande esperienza che la caratterizza”.



Conclusioni affidate, poi, al segretario provinciale Molly Chiusolo.



“Noi Campani, nato nel luglio 2020, ha mosso già dei grandi passi raggiungendo notevoli risultati. Un movimento che ha la forza di opporsi da un lato ai nuovi sovranisti dall’altro ai vecchi populisti, schierandosi al centro della scena politica. Continuiamo a comunicare con i cittadini per renderli consapevoli del grande obiettivo raggiunto: essere riusciti, cioè, a creare un collegamento importante che parte dal Comune di Benevento per arrivare fino in Regione Campania, passando per la Provincia. Condizione, questa, ideale per permettere alla nostra città di fare un ulteriore salto di qualità che la proietti verso un futuro da leader”.