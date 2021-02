Biodigestore, Barone: pronto al confronto in consiglio "Perseguiamo insediamenti che rafforzino la vocazione agroalimentare dell’agglomerato"

“Ovviamente ci sarò e spero che il consiglio comunale si tenga quanto prima”. Così Luigi Barone, presidente del Consorzio Asi della provincia di Benevento a proposito della richiesta di consiglio comunale sul biodigestore a Ponte Valentino avanzata da alcuni consiglieri comunali di Benevento. “E’ positivo che si dibatta di un argomento così importante nel civico consesso anche se ci si arriva tardi, perché almeno per quanto riguarda l’Asi abbiamo dato il parere negativo all’insediamento con il conforto dell’Università del Sannio e abbiamo nel frattempo approvato un regolamento per gli insediamenti che impedisce a Ponte Valentino l’avvio di alcune attività legate al settore rifiuti e tra queste sicuramente la proposta Energreen. Per quanto ci riguarda perseguiamo insediamenti che rafforzino la vocazione agroalimentare dell’agglomerato o che, in ogni caso, non impattino negativamente con le importanti aziende insediate”, conclude Luigi Barone.