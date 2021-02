Paolucci: «Meloni fa bene a non sostenere Draghi. Serve altro» «Il partito ora dovrà farsi carico del rilancio delle sue battaglie»

Federico Paolucci, dirigente nazionale di Fratelli d'Italia, interviene per dirsi d'accordo con la posizione della Meloni, di tenersi fuori dal perimetro delle forze che sosterranno il Governo Draghi: «Si. Sostengo la posizione di Giorgia Meloni di restare fuori dal #Governo e valutare l'appoggio ai singoli provvedimenti per il bene dell'Italia. La decisione sarà tanto più fruttuosa se invece di farsi attrarre dalle sirene della partecipazione al potere, il partito si farà contemporaneamente carico di rilanciare le nostre battaglie di rinnovamento dell'assetto istituzionale complessivo del Paese, da una forma di presidenzialismo, alle regioni, all'autonomia, al ruolo delle province e, non per ultimo, alla legge elettorale. Non è un problema di entrare al Governo. La storia di questi anni, da Letta a Monti, da Renzi a Gentiloni, passando per Conte fino a #Draghi, ci insegna che tutti i problemi nascono dalla mancanza di un assetto istituzionale stabile. Su questo va trovata condivisione, non sui Ministeri. Su questo la Meloni deve fare ciò che la seconda repubblica non è riuscita a fare...»