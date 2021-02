Regione, Abbate segretario Commissione Speciale Aree Interne “Ora è il momento di progettare, di dare vita ad iniziative concrete per il rilancio"

“Sono molto soddisfatto di ricoprire il ruolo di segretario della Commissione Speciale Aree Interne della Regione Campania. Un incarico importante che mi permetterà di essere sempre più vicino al mio Sannio ma anche all’intero entroterra”. Così il consigliere regionale sannita, Gino Abbate dopo l'elezione a Segretario della commissione che si occuperà delle Aree interne della Campania.

La recente elezione a segretario della Commissione Speciale Aree Interne e la presenza in qualità di membro della Commissione Speciale Trasparenza seguono le nomine in Quinta, Settima e Ottava Commissione Permanente, rispettivamente con competenza in Ambiente, Sanità e Agricoltura.



“Ora è il momento di progettare - ha rimarcato Abbate -, di dare vita ad iniziative concrete che mirino al rilancio delle aree interne. Il ritorno alla natura, la fuga dalle metropoli, la ricerca di libertà sono tutti dati reali, condizioni concrete alle quali offrire una risposta - aggiunge il consigliere regionale Abbate -. La promozione di un territorio è strettamente connessa alla tutela dell’ambiente, alla valorizzazione delle caratteristiche tipiche, sia dal punto di vista culturale che enogastronomico. Una nuova visione unita a delle strategie innovative saranno fondamentali per lo sviluppo e la crescita di queste aree finalmente pronte, anche, ad ospitare i sogni dei giovani che scelgono di restare”.