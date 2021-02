Ruggiero: «Strade Provincia: chiediamo l'accesso agli atti» Il consigliere provinciale: «Troppe segnalazioni per i lavori svolti sulle strade»

Il consigliere provinciale e sindaco di Foiano, Giuseppe Ruggiero, torna sui lavori eseguiti sulle strade del Fortore, chiedendo l'accesso agli atti: «Continuano le segnalazioni da parte di cittadini e comitati in merito alla realizzazione di molte opere che la Provincia di Benevento ha delegato a diversi Comuni del Sannio. Questo è alla base dei motivi per cui si chiede al Presidente della Provincia Di Maria di ottenere i relativi verbali di gara, lavori e incarichi tecnici, di tutte le opere fin qui delegate ai Comuni. Inoltre, come verificato per il Comune di Foiano di Val Fortore, che oltre al progetto ha inviato agli uffici provinciali anche le opere migliorative della ditta appaltatrice, su cui inoltre ha ricevuto il formale nulla osta, si chiede di ottenere anche per gli altri Comuni tale documentazione. Siamo certi che il Presidente non si sottrarrà a tale impegno specie dopo le note vicende legate ai lavori di riqualificazione delle SP 62, 64 e 66 che hanno interessato il Comune di Santa Croce».