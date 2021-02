Comunali: spunta un nome nuovo nel centrosinistra Mentre si attende la convocazione del tavolo per discutere programmi, nomi e liste

Si parlasse di ristoranti la situazione sarebbe diametralmente opposta a quella difficile, vissuta in questi giorni e ahinoi da un anno. Un fior fior di prenotazioni, visto il contesto definite convocazioni, e di prenotanti/convocanti.

Prima era stato Civico 22 a sottolineare l'importanza di sedersi attorno a un tavolo, coi potenziali alleati, per definire strategie, programmi e ovviamente liste e candidati, in particolare quello alla carica di sindaco, fattore dirimente, nell'ambito della costruzione della coalizione alternativa al sindaco uscente, Clemente Mastella.

Ma poi il ruolo di “cartaio” non è piaciuto a tutti quelli che in coalizione dovrebbero starci, con alcuni degli attori che hanno deciso di unire le forze e sovvertire “il trend”, chiamando loro il tavolo di coalizione: Città Aperta, Italia Viva, Centro Democratico, Patto Civico e i Riformisti.

Una mossa dunque che puntava a rimescolare le carte, creando una sorta di “quarto blocco” nell'ambito della coalizione, a una sola voce per rafforzare la posizione ed evitare la marginalità.



Restano Pd e Cinque Stelle: i primi per ora stanno a guardare e prendono atto delle varie richieste di convocazione di tavoli e di incontri di persona per definire la strategia politica, ritenendo la “vitalità” che deriva da queste richieste positiva, condividendo la necessità di incontrarsi e non chiudendo affatto all'ipotesi che ciò accadrà presto; i secondi, ancora alle prese con il terremoto che ha provocato la fiducia al governo Draghi attendono per decidere le proprie mosse.

Quanto ai nomi per l'eventuale candidato sindaco: Civico 22 com'è noto è in campo da tempo con Moretti, nome su cui hanno precisato sono disposti a trattare, ma solo a patto che l'alternativa sia nuovo e estraneo alle dinamiche politiche degli ultimi anni. Gli altri “civici” sembrano orientati sul nome di Erminia Mazzoni, ex vicesindaco con Mastella ed ex parlamentare europeo, e nelle ultime ore sarebbe salito nelle quotazioni il nome di Luigi Diego Perifano, stimatissimo avvocato ed ex presidente della zona Asi di Benevento, che tuttavia a chi ne ha sondato la volontà pare abbia chiarito di non essere disponibile a scendere in campo.



Rumors delle ultime ore poi conducono a una pista completamente nuova: Antonio Del Mese, anch'egli avvocato, operante però a Napoli. Un nome che potrebbe essere un asso nella manica che va a sparigliare il campo dalle ipotesi già note e percorse in queste settimane, seppure, va detto, al momento è un ipotesi ascrivibile solo al campo dei rumors, nulla più.

Sul fronte centrodestra l'altalena nei rapporti tra gli alleati oggi risulta nuovamente in ascesa dopo le tensioni dei giorni scorsi: l'ipotesi Lucio Lonardo, che è il candidato su cui Forza Italia, come noto, intende puntare con forza torna preponderante e torna a ritrovare l'apprezzamento anche di altre componenti della coalizione. Ad oggi c'è da superare ancora la diffidenza e la ritrosia di Fratelli d'Italia, fresca di riorganizzazione interna con le nomine affidate da Matera e valutare cosa accadrà nella Lega.