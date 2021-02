Discarica Tre Ponti, Maglione (M5S): "Rischi per la salute" L'invito per una "passeggiata ecologica" al presidente della Provincia, Di Maria

“Dopo aver verificato di persona lo stato in cui versa la discarica del comune di Montesarchio, situata nella località Tre Ponti, ho scritto al presidente della Provincia di Benevento Antonio Di Maria affinché intervenga al più presto per mettere in sicurezza il sito”. Ad annunciare l'iniziativa è il deputato e portavoce Movimento 5 Stelle Pasquale Maglione.

“Sabato scorso - spiega il deputato - insieme ai consiglieri del M5S del comune di Montesarchio abbiamo effettuato un sopralluogo presso la discarica, constatando purtroppo lo stato di totale abbandono del sito: teli divelti, rivoli di percolato che da ogni dove si riversano nel ruscello antistante l’area, nessun sistema di sicurezza. Condizioni che - secondo l'esponente sannita del movimento - costituiscono un grave pericolo per la salute dei residenti dell'area e non solo. Già 2 anni fa gli stessi consiglieri comunali, avevano chiesto a Di Maria un incontro per approfondire le tematiche relative al sito e con dispiacere ho appreso che a questa richiesta non c'è mai stato un riscontro. Personalmente - rileva Maglione - qualche mese fa avevo scritto al presidente chiedendo di effettuare insieme un sopralluogo, ma l’ispezione sollecitata era stata superficialmente derubricata da Di Maria a una passeggiata ecologica, manifestando nei fatti una scarsa attenzione alla problematica. Spero che questa volta il presidente risponda all'invito senza tentare inutili provocazioni a mezzo stampa, ma promettendo un impegno fattivo per la salute dei cittadini”, conclude Maglione.