Elezioni, Mastella serra le fila: in campo almeno 10 liste Riunione dei dirigenti di Noi Campani. Anche Noi Campani apre a movimenti civici e forze politiche

Il leader di Noi Campani Clemente Mastella ha riunito questa mattina i dirigenti del Movimento per fare il punto della situazione sulla prossima campagna elettorale di Benevento e dei comuni sanniti al voto. Ovviamente si è ribadita la volontà di armonizzare il quadro locale con quello regionale e di lavorare ad una coalizione che metta assieme le forze che sostengono il presidente della Campania De Luca. "L’obiettivo - spiegano - è allestire almeno dieci liste, partendo dalle sei già in fase di definizione di diretta espressione del sindaco Mastella e dalle quattro che saranno preparate dagli alleati (Psi, De Luca Presidente, Campania Libera e lista Principe). Ci sono anche altre forze politiche e movimenti che stanno dialogando con Mastella, per cui la coalizione è aperta al contributo anche di altri partiti che sono disponibili ad impegnarsi per la Città. In ogni caso a breve si terrà una riunione di coalizione per condividere un percorso programmatico adeguato alle esigenze di Benevento e per proseguire il percorso di risanamento e buon governo del capoluogo sannita".