Sguera: «Ordinanza Mastella? E' illegittima» «Divieto di stazionamento sproporzionato e inadeguato alla situazione: provvedimento da revocare»

Interviene anche Vizzi Sguera in merito all'ordinanza di Mastella che mira a ridurre il rischio di assembramenti in centro. Per il consigliere sarebbe addirittura illegittima: «L’ordinanza con la quale il Sindaco ha disposto il divieto di stazionamento sul territorio cittadino sino al 31.7.21 è illegittima, perchè sproporzionata ed inadeguata alla situazione, non essenziale e contrae diritti fondamentali senza un ragionevole motivo. Peraltro, è di contrario avviso rispetto a quanto previsto dalla legge che attribuisce tale potere al Presidente del Consiglio dei Ministri e, solo in via eccezionale (d.l. N. 52/2021), ai Presidenti delle Regioni che possono adottare misure più restrittive, ma unicamente in presenza di condizioni nuove e particolari di emergenza.

In questo momento, tali presupposti non riguardano nè la Campania nè in particolare la città di Benevento. Stante, pertanto, la collocazione della Campania in zona gialla, senza distinzioni tra ambiti provinciali, l’ordinanza è senz’altro inadeguata ed illegittima.

Il provvedimento in questione, dunque, oltre ad essere contra legem, colpisce i liberi cittadini ed in particolare i giovani che pagano fortemente lo scotto della pandemia dal punto di vista psicologico e che hanno un naturale bisogno di socializzare.

Sarebbero opportuni maggiori controlli e non l’adozione misure repressive a caso: i problemi si affrontano responsabilizzando, e non colpevolizzando.

Il Sindaco farebbe bene a disporre immediatamente la revoca dell’ordinanza de qua, altrimenti sarà più che necessario impugnare il detto provvedimento nelle competenti sedi giudiziarie».