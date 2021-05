Scocca: «De Luca renda Pietrelcina covid free» «Si adotti il modello usato per le isole: ci vorrebbe davvero pochissimo»

Alessio Scocca, consigliere comunale e presidente del circolo Fdi di Pietrelcina in una nota interviene sui vaccini nella città di San Pio: "Qualche settimana fa avevo scritto al presidente De Luca - dice Scocca - per proporgli di estendere il modello di vaccinazione di massa, adottato dalla regione per isole e costa, anche alla Città di Pietrelcina.

Ebbene - prosegue il consigliere di Pietrelcina - in assenza di risposta e non dandomi per vinto, ho lavorato con il gruppo di Fratelli d'Italia per portare la questione all'attenzione del Consiglio Regionale della Campania. Ringrazio infatti i consiglieri regionali di Fratelli d'Italia Michele Schiano Di Visconti e Marco Nonno, che hanno immediatamente ascoltato la mia proposta, presentando una mozione a loro firma in regione, per impegnare il presidente De Luca a rendere Pietrelcina Covid Free, vaccinando quindi tutti i residenti a prescindere dall'età.

I consiglieri regionali di Fratelli d'Italia, pur non essendo sanniti, hanno dimostrato una grande attenzione e sensibilità al tema da me proposto pur riguardando le aree interne e per questo non posso che ringraziarli, dimostrando che Fratelli d'Italia è un partito attento ai bisogni del territorio".

Infine, Scocca conclude: "Considerando che le vaccinazioni a Pietrelcina proseguono spedite per le età indicate dal piano nazionale, si tratterebbe veramente di fare uno sforzo minimo per completare la vaccinazione di tutti i cittadini pietrelcinesi, consentendo di salvare la stagione turistica e accogliere i pellegrini in totale sicurezza, esattamente come la regione sta facendo per le isole e la costa campana. Non esiste turismo di serie A e di serie B. Certo, adesso la palla passa alla regione ma attendiamo fiduciosi il buon esisto della mozione che presenta una proposta ragionevole e di buonsenso".