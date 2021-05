Estorsione a Trotta: «Opportuno Giorgione difenda indagati?» CivicA: «Forse, visto che si parla di servizi del Comune è inopportuno per un assessore»

Gli attivisti di CivicA intervengono sul caso dell'estorsione alla Trotta, chiedendo quanto sia opportuno che l'assessore Giorgione sia impegnato nella difesa di uno degli indagati come legale:

«E' opportuno che un assessore del Comune di Benevento difenda come legale chi è accusato di estorsione ai danni di una ditta che gestisce servizi del Comune?».

La domanda è questa, ma prima vanno fatte alcune precisazioni.

1)Non c'entra niente il giustizialismo manettaro: CivicA è nata proprio sulla base dei diritti, per noi sacrosanti. Tra questi, ovviamente, anche quelli degli accusati, innocenti fino a prova contraria.

2)Tra i diritti degli accusati c'è ovviamente quello alla difesa legale: neppure questo dato è in discussione e ci mancherebbe.

3)Riteniamo l'avvocato Giorgione un ottimo professionista nel suo campo, lo dice la sua storia: nulla di personale, e anche su questo ci mancherebbe.

Detto ciò, leggendo le cronache cittadine riguardo alla presunta estorsione ai danni di Trotta sul caso parcheggi crediamo sia opportuno rilevare una questione che è di mera opportunità.

E dunque, stante che Giorgione è uno dei più stimati avvocati della città, ma anche un assessore del Comune, e che Trotta è sì un'azienda privata ma che gestisce un servizio del Comune di Benevento, i parcheggi e il trasporto pubblico, è opportuno che un assessore difenda chi è accusato di estorsione nei confronti di quella ditta?

E' opportuno che un assessore della città difenda chi è accusato di gestire parcheggi abusivi, e dunque contro gli interessi del Comune che rappresenta?

Noi Campani, partito di maggioranza al Comune, che supponiamo oggi sia vicino alle posizioni di Giorgione o di cui l'assessore è addirittura organico, è intervenuto proprio per ringraziare le forze dell'ordine che hanno portato avanti l'operazione: in base a tutto ciò, non si ravvisa un conflitto d'interesse, se non materiale almeno morale, tra il ruolo di assessore al Comune e di legale di persone accusate di reati contro la città?»