Clemente e Striani aderiscono a Fratelli d'Italia Domani a Benevento incontro con Matera, Iannone e Cirielli

Fratelli d’Italia prosegue nel suo percorso di radicamento e di capillarizzazione. Il Senatore Domenico Matera, da sempre impegnato in una intensa attività di interlocuzione con il territorio, ad annunciare l’adesione al partito di due importanti esponenti della politica montesarchiese. Si tratta di Annalisa Clemente e di Nicola Striani, attuali consiglieri comunali di opposizione, entrambi con un abbondante trascorso in Giunta e forti di un significativo consenso.

“La scelta di aderire a “Fratelli d’Italia” deriva da due ragioni, uno di carattere istituzionale l’altra di carattere ideologico” – sottolinea Annalisa Clemente. Che prosegue - La decisione è legata al percorso di costruzione di un gruppo coeso di consiglieri, che hanno dato vita a una compagine forte, salda all’opposizione a questa amministrazione e sono sicura che insieme al Senatore Matera e a tutti i militanti possiamo fare un ottimo lavoro per il bene della nostra Città e dei cittadini. L’altro motivo è di carattere ideologico: ho sempre lavorato per la mia comunità, cercando di non lasciare indietro nessuno, avendo sempre riguardo per la giustizia sociale, il rispetto del territorio e mai l’interesse personale. Credo nella libertà, nella famiglia e nella Patria. Il mio obiettivo a lungo termine – prosegue la medesima - sarà di avviare il partito a una crescita, grazie all’entusiasmo, l’energia e l’esperienza maturata negli anni in cui ho ricoperto il ruolo di assessore e Vicesindaco della mia città. Il secondo, a breve termine, per il quale siamo già a lavoro, è di portare Fratelli d’Italia ad essere il primo partito di Montesarchio alle prossime elezioni europee, dimostrando quanto la compattezza e lo spirito di gruppo possano portare a raggiungere importanti risultati. Inizia, per me, un percorso che spero di poter onorare ed attraverso il quale apportare un valore aggiunto al gruppo consiliare Futuro per Montesarchio ed alla comunità politica di Fratelli d’Italia”.

Parole anche da Striani “Sono molto lieto di poter entrare a far parte di questa compagine e poter dare, nelle mie possibilità, una mano alla crescita di un progetto che oggi vede al centro i reali bisogni dei cittadini. Continueró a svolgere il compito affidatomi dai cittadini sempre ponendo al centro le loro esigenze ed osservando attivamente l’operato amministrativo. Un sentito ringraziamento al Senatore Matera con il quale intercorre un processo di ascolto e fattività per i nostri territori”.

“Saluto con vera soddisfazione l’arrivo nel partito di Clemente e Striani – commenta da parte sua il parlamentare – Si tratta di figure che godono di grande stima e che quando hanno amministrato hanno dimostrato senso di attaccamento e responsabilità”.

Diversi sono stati, negli ultimi giorni, gli ingressi tra le fila dei meloniani. Da quello dell’airolano Giuseppe Stravino, consigliere comunale di Airola, a quelli dell’ex sindaco di Ponte Marco Fusco, del cerretese Gianmichele Ciaburri e del calvese Antonio Marallo.

Nella giornata di domani, intanto, importante appuntamento a Benevento con la conferenza che, a partire dalle ore 10:30, si svilupperà presso l’aula magna della “Giustino Fortunato” con la presenza dello stesso Matera, del senatore Antonio Iannone, dei candidati al Parlamento europeo Ines Fruncillo e Alberico Gambino nonché del Viceministro Edmondo Cirielli.