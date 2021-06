Perifano a Nicola De Luca: "Obiettivo comune, restituire futuro alla Città" Il candidato sindaco della coalizione ‘Alternativa per Benevento’

“Ho letto con attenzione le valutazioni espresse ieri da Nicola Danilo De Luca che ha richiamato, ancora una volta, l’importanza delle primarie come metodo per la scelta del candidato Sindaco. Posizione, ovviamente, del tutto legittima. Tuttavia non spetta a me difendere o ribadire le ragioni che hanno spinto partiti e movimenti della coalizione a percorrere un’altra strada".

Così Luigi Diego Perifano, candidato sindaco con ‘Alternativa per Benevento’ che prosegue: "Del resto anche a Napoli si è optato per il criterio della costruzione di una proposta condivisa, per cui Pd, M5S e Leu hanno deciso di affidare a una personalità come Gaetano Manfredi il compito di interpretare il progetto di rinascita della Città. Benevento, insomma, è tutt’altro che un’eccezione: anche qui è in campo una coalizione capace di tenere assieme diverse sensibilità politiche e civiche, cultura laica e associazionismo cattolico, sinistra sociale e settori moderati. Partiamo da qui, dunque, e andiamo avanti. Lo dico a Nicola perché leggo nella sua disponibilità a mettersi in gioco in questa competizione elettorale un atto di altruismo e la testimonianza di un impegno civico che ha sempre caratterizzato la sua militanza politica e la sua esperienza amministrativa. Sono convinto che oggi sono più numerose le ragioni che ci uniscono di quelle che ci separano, giacchè abbiamo un obiettivo comune: restituire un futuro a Benevento”.