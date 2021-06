Ministro Carfagna incontra sindaci dell'area telesina su recovery Definite le linee per fare del territorio una piccola "area metropolitana"

Si e' tenuto ieri, a Roma, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'incontro tra il ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, Mara Carfagna e la delegazione di sindaci della provincia di Benevento e di Caserta, in rappresentanza delle Amministrazioni comunali di Puglianello, Telese Terme, Solopaca, Amorosi, Dugenta, Frasso Telesino, Castelvenere, Ruviano e Castel Campagnano, tutte aderenti all'accordo di programma stipulato a Puglianello a Febbraio scorso e che, nelle scorse settimane ha visto l'adesioni di ulteriori Comuni. Diversi, informa una nota, i temi analizzati nel corso della riunione, tutti connessi all'utilizzo piu' efficiente ed efficace del Pnrr, una grande opportunita', per sviluppare le aree interne di tutta la Provincia. Alla presenza del ministro e dello staff del dipartimento di palazzo Chigi, si sono, inoltre, definite le linee guida per proiettare il comprensorio del beneventano verso un'area interconnessa, quasi a volerne fare una piccola "area metropolitana", dove le linee direttrici principali su cui catalizzare gli investimenti pubblici saranno digitalizzazione, infrastrutture, sanita' e ambiente.