Zoino: «Che figuraccia Mastella su Asia: chieda scusa a Lonardo» L'ex consigliere: «Come si può parlare con tanta disinformazione?»

«E’ davvero incredibile come in campagna elettorale si possa arrivare a mistificare anche la realtà ormai accertata. Ma di questa disciplina, come noto, il sindaco Clemente Mastella è atleta olimpionico”.

Comincia così la nota stampa di Francesco Zoino, già consigliere comunale a palazzo Mosti dove è stato anche componente della commissione Ambiente.

“Con il suo post sull’Asia – prosegue Zoino – Mastella prova a ribaltare le leggi della matematica e della correttezza istituzionale, stravolgendo numeri e verità. Ma c’è un limite a tutto e questo limite è ampiamente superato quando le esigenze della propaganda elettorale sconfinano nella disinformazione”.

“Per il sindaco, infatti, l’Asia – al momento della sua elezione a sindaco – era un’azienda sull’orlo del fallimento. Dichiarazioni che non possono non meritare una censura visto che semmai è stato il dottor Lucio Lonardo, al suo insediamento, a trovare una società con gravi difficoltà economiche. Proprio Lonardo, poi, con la sua gestione ha riportato l’azienda in utile”.

“E ancora, per parlare di cifre e dunque di fatti, - aggiunge Zoino – al disinformato e disinformante sindaco Mastella voglio pure ricordare che negli anni della gestione Lonardo l’Asia ha contribuito a fare di Benevento il primo capoluogo in Campania per la differenziata, con tanto di riconoscimenti sul piano regionale e nazionale. Oggi, invece, nel 2021, grazie a Mastella e alla “sua” Asia la città è su percentuali addirittura inferiori a quelle indicate dalla legge. E parla pure! Mi auguro almeno – conclude Zoino - che le prossime sue parole siano di scuse. Lonardo andava ringraziato, non insultato”.