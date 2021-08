De Pierro: «Cacciano? Pensiero debole. Se vuole gli rinfresco la memoria» «Polemica con Mastella? Ci sono altre genuflessioni da ricordare...se dimenticate»

Arriva la replica di Francesco De Pierro al j'accuse di Cacciano, vicesegretario Pd: «Nel rispondere al pensiero del compagno della parrocchietta Cacciano, il quale non trova di meglio che prendere a prestito un armamentario di vetusti argomenti con una vecchia polemica del sindaco Mastella per attaccare il capogruppo del PD al comune di Benevento, mi preme, in primis, precisare che alla stessa fu data già ampia ed esaustiva replica unicamente dal sottoscritto e non anche – per essere estremamente chiari – dal Partito Democratico , come invece professato dallo stesso. Questa è la prova che il suo pensiero e’ molto debole, privo di una propria autenticità, quantunque si narri che rappresenti una delle teste pensanti del nuovo corso del Partito. Al contributo di pensiero offerto, si potrebbe replicare rinvangando gli anni di una Belle èpoque in cui si consumavano vecchie genuflessioni di alcuni dirigenti del PD al Sindaco Mastella che, per stile e decoro, il sottoscritto risparmia di riportare alla memoria dei più, seppur apparse e documentate sulla più variegata stampa locale e non solo … Certamente Cacciano non le avrà dimenticate e se mai ciò dovesse essere accaduto, sarà mia cura riportarle alla sua memoria nel prossimo futuro cogliendo l’occasione di approfondire insieme tante altre storie che raccontano il passato e che riecheggiano al Comune, alla Provincia fino alle Partecipate della Provincia … Tuttavia, non è il caso qui di rinvangare incoerenze o interessate vicinanze, questo tipo di argomenti li lasciamo al trastullo della compagine di Alternativa per Benevento. Il compagno Cacciano sappia solo che alcuna obliquità di linguaggio ci mette timore, in quanto può chiedere ad esponenti autorevolissimi del PD sannita e non solo, della serietà personale e politica del consigliere De Pierro; diversamente, non si comprenderebbe la ragione perché quegli stessi dirigenti hanno sempre accettato il sostegno dello scrivente con tanto di apprezzamenti per i risultati in grado di raggiungere. Il buon Cacciano non riesce neanche a rammentare il recente passato; e’ comprensibile, il lutto per la fuga dei 5 Stelle ancora non è stato elaborato».