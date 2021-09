De Luca: «Comunali? Vedo Pd bene a Salerno e Napoli» e non nomina Benevento Il governatore: «Tradizionalmente non sono un "portaseccia"»

Non nomina Benevento, il governatore Vincenzo De Luca, quando analizza la partita delle amministrative nei capoluoghi Campani: "Tradizionalmente non sono annoverato tra i 'porta seccia' (porta iella, ndr). Le partite elettorali a Napoli e Salerno le vedo bene. Ovviamente dipende dagli elettori". Cosi' il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, questa mattina al "Mediterranea Hotel" di Salerno, a margine di una conferenza di presentazione dei lavori in corso per l'ampliamento dell'Aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi, ha commentato la chiusura delle liste e le prossime competizioni elettorali.