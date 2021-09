Moretti invita gli altri candidati ad un confronto in piazza "I cittadini hanno diritto ad un faccia a faccia pubblico"

Chiede un confronto ai suoi tre competitors Angelo Moretti, il candidato della coalizione Arco invita Mastella, Perifano e De Stasio a lasciare da parte gli interventi sui social e a confrontarsi in un faccia a faccia davanti ai cittadini.

"Stiamo entrando nel vivo di una bellissima campagna elettorale - scrive Moretti -: sto incontrando persone bellissime, piene di amore per la città e di voglia di investire nel futuro di questa città.

Ma manca una cosa importante, perché si abbiano elezioni democratiche e si facciano scelte consapevoli di voto.

Ai cittadini di Benevento si sta negando il diritto di confrontare in trasparenza le proposte dei quattro Candidati a Sindaco di Benevento.

Nei siti e nei social troviamo solo slogan e promesse e non analisi di impatto e numeri su cosa è possibile fare nel prossimo futuro.

Chiediamo pubblicamente a tutti i Candidati Sindaci un confronto di piazza, aperto, un vero esercizio di democrazia e di verità: lo chiede la società civile che ha a cuore la democrazia partecipata.

La politica vera non può aver paura del confronto. Liberiamo il voto dei beneventani e di Benevento e organizziamo un dibattito aperto in una delle tante piazze della nostra città: per una volta diamo un esempio di democrazia agli altri e abbiamo rispetto per tutti gli elettori".