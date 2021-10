Sannio: c'è il primo sindaco eletto. è Di Santo a Castelvenere 89 per cento dei voti per il candidato di "Insieme Castelvenere"

C'è il primo sindaco eletto nel Sannio, a Castelvenere Alessandro Di Santo, candidato sindaco della lista “Insieme Castelvenere”, che ha vinto con un vero e proprio plebiscito. 1346 voti con l'89,26 per cento di preferenze per la sua compagine contro i 162 voti per Mario Moccia candidato sindaco della lista Dialogo per Castelvenere.