Ginestra nel segno della continuità: Barile è sindaco Dopo la lunga esperienza di Zaccaria Spina vince ancora "Insieme per Ginestra"

Anche Ginestra Degli Schiavoni, piccolo comune del Sannio, ha il suo sindaco. I cittadini hanno votato nel segno della continuità, scegliendo, dopo la lunga guida di Zaccaria Spina, la sua diretta emanazione: Edy Barile per Insieme per Ginestra.

191 voti contro 150 conquistati da Veronica Antonucci della lista "La Rinascita". 56 per centro contro 44 le percentuali.