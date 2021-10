Castelvenere, Di Santo: «Subito una squadra per metterci al lavoro» Già definita anche la squadra del neosindaco

Con l’89% dei voti il dottor Alessandro Di Santo, a capo della “Insieme Castelvenere”, è stato eletto sindaco di Castelvenere.

Del suo gruppo entrano a far parte come consiglieri comunali Raffaele Simone, Giovanni Arturo Verrillo, Nicoletta Coletta, Giuseppe Di Brigida, Alfonso Scetta, Giovanni Pascale e Pasquale Macolino.

“Ha vinto Castelvenere”, ha esordito Di Santo dopo la proclamazione ufficiale nei seggi.

Di Santo, che torna alla guida del suo paese dopo cinque anni, ha poi aggiunto: “Formeremo subito una squadra, anche con i candidati della mia lista che non sono entrati in consiglio, per metterci subito al lavoro perché le cose da fare sono tante ed il tempo è poco”.

Di Santo, insieme ai neo consiglieri, ha poi salutato con un brindisi tutti i simpatizzanti presso il teatro comunale all’aperto.