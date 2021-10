Comunali: a Buonalbergo si conferma l'uscente Panarese Il sindaco vince con il 46,4 per cento dei voti

Conferma anche a Buonalbergo per il sindaco uscente Michelangelo Panerese, che con la lista “La Svolta 2021” si afferma con il 46,43 per cento delle preferenze e 552 voti.

Dietro gli sfidanti Cosimo Festa con Si Amo Buonalbergo, che si ferma al 34,9 per cento e 415 voti e Igino Miele con Cambia Buonalbergo che si ferma al 18,67 per cento e 222 voti.