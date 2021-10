Pesco Sannita sceglie Nicola Gentile come sindaco Primo cittadino appoggiato anche dall'uscente Antonio Michele

Continuità anche a Pesco Sannita dove vince Nicola Gentile, “volto nuovo”, ma appoggiato anche dal sindaco uscente, Antonio Michele.

Gentile si afferma nettamente con la lista Libertà e Coerenza, con il 71,5 per cento dei voti, 981 in termini assoluti.

Dietro la lista “Presente e futuro”, con Mariano Iadanza al 14,8 per cento con 204 voti e ancor più distanziato Paolo Capocefalo con la lista “Semplicemente Cittadini” a 187 voti e al 13,63 per cento.