Pietrelcina: Mazzone stravince con l'80 per cento dei voti L'ex vicesindaco ha la meglio sullo sfidante Scocca.

Stravince a Pietrelcina Salvatore Mazzone, ex vicesindaco e dunque elemento di continuità rispetto all'amministrazione Mazzone.

Mazzone vince con l'80,8 per cento dei voti (1603 in totale) e la lista Pietrelcina Futura.

Si ferma al 19,2 per cento il giovane sfidante Alessio Scocca con la lista Avanti Pietrelcina, che conquista 381 preferenze.