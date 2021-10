Comunali: San Giorgio la Molara sceglie ancora De Vizio Battuto lo sfidante De Leonardis col 56 per cento delle preferenze

Conferma anche a San Giorgio la Molara per il sindaco uscente Nicola De Vizio, con la sua lista “Impegno Comune”: 1131 voti e il 56 per cento delle preferenze per il primo cittadino del centro fortorino.

888 voti e 44 per cento delle preferenze per lo sfidante Nicola De Leonardis con la lista Terre di Lavoro.