Airola sceglie la continuità: vince Falzarano Con lui correva anche il sindaco uscente Napoletano

Conferma anche ad Airola, dove il vincitore è Vincenzo Falzarano con la lista “Per Airola 2026” con 2802 voti e la percentuale del 52,87 per cento. Con Falzarano correva il sindaco uscente Michele Napoletano.

Dietro l'ex sindaco Biagio Supino, con cui era schierata anche l'ex consigliera regionale Giulia Abbate, con la lista che si ferma al 31,58 per cento e con 1674 voti.

Ancora più distanziato Giuseppe Maltese con la lista Dovere Civico che si ferma al 15,5 per cento con 824 voti.