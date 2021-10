Amministrative, il vice coordinatore Forza Italia in Campania: "Buoni risultati" Rubano: "Da oggi a lavoro per confermare il primato azzurro nel Sannio"

“I candidati sindaci delle liste civiche presenti nei 19 comuni chiamati al voto, sostenuti sia attraverso nostri candidati e sia da riferimenti locali, hanno ottenuto risultati lodevoli. A Benevento Città registriamo solo un dato diverso dalle aspettative, seppur il risultato del capolista e’ stato importante. Avremo modo di fare un’analisi oculata e di rilanciare il partito nella città capoluogo. Ci riusciremo, ne sono convinto. Per il resto e’ andata benissimo. Questa è la dimostrazione che la dirigenza del partito e’ capace di costruire una rete di rapporti politici ed umani su ogni singola realtà comunale". Così all'indomani delle elezioni comunali a Benevento Francesco Maria Rubano, vice coordinatore Regionale di Forza Italia in Campania.

"Ringrazio coloro i quali si sono impegnati per realizzare tutto questo. Nei prossimi giorni - annuncia Rubano - incontrerò l’intera classe dirigente, guidata dal coordinatore provinciale, Nascenzio Iannace, a cui rinnovo la mia fiducia, i movimenti giovanile e femminile, per costruire un organigramma provinciale che valorizzi e rappresenti ogni area della provincia. Al coordinatore vicario regionale, Fulvio Martusciello, consegneremo una squadra forte e di certo sarà tra le più competitive nel partito campano. Ricordo che alle ultime regionali il Sannio e’ risultato essere la provincia più azzurra della Campania. Confermeremo questo primato anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, dalle provinciali alle politiche”.