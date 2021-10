Sannio Libero: «Vittoria Mastella: centrosinistra o è plurale o non lo è» «Respinta ogni ipotesi di ritorno al passato: ora progetto per città sostenibile, con Regione»

Sannio Libero, una delle liste d'ispirazione deluchiana a sostegno di Mastella esprime alcune considerazioni sul trionfo del sindaco uscente:

“La vittoria al ballottaggio di Clemente Mastella e della coalizione a sostegno, che al primo turno ha raggiunto numeri molto importanti, segna un momento significativo per il presente ed il futuro di Benevento.

Sannio Libero, lista nata in poche settimane dall’incontro proficuo tra ‘Campania Libera’ e il coordinamento provinciale di ‘Italia Viva’, ha dato il proprio contributo, determinante in termini numerici e di proposta politica, al risultato della coalizione.

La città, soprattutto i quartieri popolari e le contrade, le strategiche aree rurali di cui è circondata Benevento, hanno voluto la continuità amministrativa ed hanno respinto fermamente ogni ipotesi di ritorno al passato.

Ora ci aspetta la sfida del governo cittadino al fianco del Sindaco Mastella, a cui rivolgiamo un caloroso augurio di buon lavoro e a cui diamo ampia disponibilità a sottoscrivere un patto di lealtà per i prossimi 5 anni.

Intendiamo dare il nostro contributo di idee e di valori orientati al miglioramento della qualità della vita dei cittadini e a mettere in campo azioni, in sinergia con la Regione Campania, orientate a sviluppare un progetto di città sostenibile, verde e solidale.

In questo senso siamo pronti anche alle prossime sfide elettorali, a cominciare dalle elezioni provinciali.

Infine una precisazione politica: il centrosinistra o è plurale oppure semplicemente non è. Le importanti vittorie nazionali e campane, dove si è dimostrato determinante il contributo del Presidente De Luca, mostrano che un nuovo modello politico riformista ed aperto deve trovare spazio politico nel campo progressista.

Il collante dovrà essere sempre di più il buon governo e la proposta di una classe dirigente all’ altezza dei compiti che i nostri territori hanno di fronte.”