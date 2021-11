Opposizione chiede consiglio su Pnrr e piano periferie Chiesta anche seduta aperta su via Saragat

E’ stata protocollata questa mattina, a firma di tutti i consiglieri comunali di opposizione, la richiesta di convocazione del Consiglio Comunale per la trattazione dei seguenti punti all’OdG:

1)indirizzi per la programmazione ed attuazione degli interventi finanziabili a valere sulle diverse missioni del PNRR;

2)Verifica dello stato di attuazione degli interventi previsti nel progetto “La città di tutti la città per tutti”, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a valere sul fondo straordinario per la riqualificazione delle periferie.

Inoltre è stata richiesta la convocazione del consiglio in seduta aperta (con l’invito a partecipare al presidente dell’ACER, Dott., David Lebro, e alle categorie interessate, per discutere sulla verifica dello stato di attuazione delle procedure in essere per la definitiva cessione in proprietà degli alloggi di via Saragat, nonché per la risoluzione delle problematiche connesse alla manutenzione straordinaria degli immobili.

La consigliera d'opposizione Rosetta De Stasio nel merito spiega: «La richiesta di convocazione è stata determinata dalla necessità, condivisa da tutta l’opposizione, di discutere e verificare pubblicamente lo stato attuale di problemi ed argomenti che interessano l’intera cittadinanza.

Le “cabine di regia” non possono sostituire il Consiglio Comunale né costituire uno strumento per effettuare scelte ed assumere decisioni “in privato” evitando, così, il doveroso confronto con la popolazione e con tutti coloro che la rappresentano e che hanno il dovere di tutelare l’interesse pubblico».