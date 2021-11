Cabina regia Pnrr, "a lavoro per la Benevento del futuro" Mastella: miriamo alla rigenerazione urbana ma la programmazione è difficile e ha tempi stretti

Si è svolta questa mattina a Palazzo Mosti la prima riunione della cabina di regia per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), presieduta dal sindaco Clemente Mastella che ha voluto riunire docenti universitari ed esperti per programmare gli interventi che saranno realizzati grazie ai fondi messi a disposizione dall'Europa.

Il gruppo è composto da Gerardo Carfora (rettore dell’Università degli studi del Sannio) con funzione di coordinamento; Giuseppe Acocella (rettore dell’Università Giustino Fortunato); Rossella Del Prete (professoressa di Storia Economica del Turismo e Storia dell’Industria presso l'Università degli Studi del Sannio) con funzione di segretario; Francesco D’Onofrio (professore emerito di Diritto Pubblico presso l’Università degli studi “La Sapienza” di Roma); Maurizio Sasso (professore di Fisica Tecnica Industriale presso l’Università degli studi del Sannio ed esperto di energetica, fonti rinnovabili, pianificazione energetica e comunità energetiche); Carmine Guarino (professore di Botanica Sistemica presso l’Università degli Studi del Sannio ed esperto di conservazione di parchi, giardini e paesaggi storici, e di protezione e risanamento ambientale); Roberto Jannelli (professore di Economia aziendale presso l’Università del Sannio ed esperto di contabilità e revisione contabile, programmazione e controllo delle Amministrazioni Pubbliche); Elio Mendillo (esperto di programmazione e di politiche e strumenti di sviluppo locale e territoriale); Giacomo Pucillo (presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Benevento).

“Abbiamo gettato le basi per un condurre ottimo lavoro – ha spiegato a margine dell'iniziativa il sindaco Mastella – e ideare progettualità per la città”.

Ma Mastella indica subito il rischio da evitare “Dobbiamo affrontare procedure abbastanza complicate e farraginose e dunque è necessaria una programmazione dettagliata. Abbiamo già fissato un prossimo incontro con i tecnici del Comune, la Provincia, l'Area industriale. Insomma dobbiamo dare il massimo”.

Mastella infatti specifica “E' possibile che l'Europa si aspetti che non riusciremo a spendere questi fondi. E in effetti come Comune non abbiamo personale adeguato ma la rendicondazione va fatta secondo determinati tempi, altrimenti perdiamo i fondi. Se consideriamo che ogni 5 anni restituiamo 15 miliardi non spesi all'Europa capite bene che dobbiamo evitare il rischio, altrimenti il processo di sviluppo resterà solo embrionale”.

Una programmazione che procederà in sinergia anche con l'Anci “Il prossimo sei dicembre, spiega Mastella, ci riuniremo con l'Anci a Caserta”. E più strettamente sui progetti da sviluppare dettaglia “Porteremo avanti i processi di rigenerazione urbana con particolare attenzione all'edilizia popolare e al green”.

Infine ha annunciato una prossima assemblea con i sindaci della provincia per discutere ulteriori aspetti della programmazione.