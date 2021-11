Sindacati: «Stipendi di ottobre non pagati da Trotta: Mastella ci ascolti» «Dipendenti responsabili ma diritti non vanno calpestati»

Sindacati trasporti in agitazone per i ritardi nel pagamento degli stipendi ai dipendenti del trasporto pubblico di Benevento: «In merito al mancato pagamento dello stipendio di ottobre ai dipendenti Trotta Bus, le scriventi Organizzazioni Sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UIL TRASPORTI E UGL AUTOFERRO, sono costrette a dover mettere in atto tutte le azioni sindacali previste dalla legge nel rispetto della normativa vigente a difesa e tutela dei lavoratori. Ciò che ci preme rilevare è innanzitutto il senso di responsabilità e la grande dignità dei lavoratori che, con impegno e dedizione, danno il loro preziosissimo contributo all’azienda tralasciando la sfiducia e la rabbia, offrendo prova concreta di umiltà e senso del dovere e di rispetto. E’ evidente che per l’azienda e per la politica, tutto passo in secondo piano, senza curarsi minimamente delle problematiche dei lavoratori e delle Organizzazioni Sindacali che li rappresentano. Pertanto, in virtù della problematica su esposta, queste Organizzazioni Sindacali in data 25 novembre,

hanno inviato all’azienda Trotta, al Sindaco Mastella e all’assessore alla Mobilità e Trasporti Luigi Ambrosone, formale richiesta d’incontro urgente per conoscere le cause della mancata erogazione degli emolumenti ai lavoratori. Purtroppo, a oggi, né la politica e nemmeno l’azienda ci hanno fornito delle risposte o rassicurazioni in merito alla questione. Si è largamente abusato del senso di responsabilità dei dipendenti e di queste organizzazioni sindacali che li rappresenta. Si spera pertanto in una risoluzione bonaria della questione nel più breve tempo possibile, è nostro interesse mantenere rapporti sereni e di collaborazione, ma i diritti dei lavoratori non vanno in nessun modo calpestati e utilizzeremo tutti gli strumenti a disposizione per la loro tutela».