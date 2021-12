Mastella presenta a Roma il nuovo partito nazionale "Noi di Centro" Sabato prossimo presso il Teatro Brancaccio della Capitale

Sabato prossimo 4 dicembre il sindaco di Benevento e leader del movimento Noi Campani, Clemente Mastella, sarà a Roma per la presentazione del nuovo partito nazionale “Noi di Centro”. L’appuntamento è programmato per le ore 10, presso il Teatro Brancaccio, in via Merulana 244. Una nuova sfida, dunque, per il sindaco di Benevento che lancerà il nuovo partito Politico che si colloca, come indica il nome, a centro dello scenario politico. Noi di Centro che con l'altro partito di Mastella, Noi Campani saranno presenti anche alle prossime elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale a Benevento come era stato annunciato domenica scorsa.