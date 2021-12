Italia Viva: via a tesseramento. «Vogliamo partito giovane e femminista» Coordinamento provinciale a Castelvenere

Si è riunito ieri il Coordinamento Provinciale di Italia Viva Benevento, ospitato del Sindaco di Castelvenere, Alessandro di Santo.

Nell’aula consiliare i Coordinatori provinciali, Bepy Izzo e Simona Tessitore, hanno illustrato i prossimi impegni di partito, a cominciare dalla campagna #tesseramento2022, creando sin da subito, sul territorio, una rete necessaria a rafforzare la struttura del partito: giovane, innovativo, femminista, dove si lanciano idee per il Sannio, per una politica viva, fatta di passioni e di partecipazione.

Puntando sui concetti di collaborazione e partecipazione attiva, sono stati nominati i responsabili territoriali di area: per la valle vitulanese Lina Mazzarelli, per la valle caudina è stato confermato Roberto Stallone e per la valle telesina Lorena Pacelli. Responsabile della comunicazione e della gestione dei social e’ stata nominata Maria Iannotta, coordinatrice cittadina di Sant’Agata dei Goti.

È stata poi illustrata l’iniziativa #natelibere contro la violenza sulle donne che vede il partito impegnato a presentare presso i Consigli comunali della provincia l’approvazione di un testo di mozione, predisposto da Lucia Annibali e dalla ministra Elena Bonetti, che chiede alle amministrazioni comunali uno stanziamento di fondi e l’attivazione di iniziative di contrasto al fenomeno della violenza economica sulle donne, fenomeno che si traduce in un insieme di atti di violenza volti ad ostacolare l’indipendenza economica della vittima, per metterla in una condizione di subordinazione. “In questo senso - dichiarano i coordinatori Izzo e Tessitore - gli enti locali, pur nel limite delle loro competenze e risorse, possono svolgere un ruolo fondamentale nella sfida dell’empowerment femminile grazie alla profonda conoscenza del tessuto sociale del loro territorio”.

Il Coordinamento provinciale, infine, ha individuato i cantieri tematici che definiranno spazi di condivisione di idee e di impegno sia per iniziative volte alla valorizzazione del territorio, sia per confronti su tematiche importanti: Agricoltura, Cultura&Sport e Famiglia saranno i temi portanti delle prossime iniziative politiche di Italia Viva nel Sannio.