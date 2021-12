Rubano: «Forza Italia vera sorpresa: alla provinciali vittoria morale cdx unito» Il commissario provinciale azzurro: «Fronteggiato strapotere altrui alla grande»

“Forza Italia, con l’elezione di Claudio Cataudo, risulta essere la vera sorpresa di questo appuntamento elettorale. 96 amministratori comunali, pari a 8673 voti ponderati hanno scelto il Centro Destra Unito. 56 votano ed eleggono Claudio Cataudo, insignito con 4855 preferenze ponderate. La competizione assegna infatti il primato morale alla lista “Centro Destra Unito”, composta da Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia. L’analisi generale è semplice: le liste di Mastella e De Luca, da una parte e quella del Pd - Movimento 5 Stelle dall’altra, hanno schierato in campo lo strapotere dilagante dell’Ente Provincia, di ben 30 consiglieri comunali di Benevento città con i relativi assessori, 7 società partecipate, due consiglieri ed un assessore regionale, 6 Parlamentari e circa 30 sindaci, con i relativi appararti. L’asse Mastella-De Luca non trionfa, piuttosto ne esce ridimensionato. Riscontriamo, infatti, che a Mastella vede dissolversi 4500 voti ponderati, perdendo addirittura 1 seggio rispetto alla consultazione precedente. La lista dei deluchiani invece si ritrova con 1632 voti in meno. Invero, il Pd ne guadagna 1. Noi di Forza Italia abbiamo dovuto risanare la coalizione dopo lo strappo delle comunali di Benevento, sostituire un coordinatore provinciale che, a sorpresa, ha abbandonato il partito a pochi giorni dalla presentazione delle liste per approdare nel partito di Mastella, lasciandoci in oggettiva difficoltà. Seppur in un quadro complicatissimo, e sottolineo complicatissimo, siamo riemersi, senza potere, senza fare ingerenze nelle amministrazioni, senza promesse volgari, così come è stato fatto, invece, da alcuni avversari. Ci siamo mossi a mani nude, lavorando in maniera certosina, riportando la politica autentica al centro dell’agone elettorale. Abbiamo presentato un nostro programma politico trasparente e chiaro. A breve saremo chiamati a molteplici appuntamenti elettorali: dalle amministrative della prossima primavera, dove sosterremo nostri candidati, al rinnovo del Presidente della Provincia di Benevento, dove il centrodestra sarà determinante. Da domani continueremo l’opera di radicamento di Forza Italia in tanti altri comuni, strutturando il centro destra nel Sannio per attrezzarci al sorpasso della coalizione di centro sinistra, anche in vista delle prossime politiche. Ringrazio infine la dirigenza dei partiti alleati, tutti i candidati e a loro consegno il caloroso grazie dei vertici nazionali e regionali del partito, in costante contatto con me ad attendere questa vittoria” - Così Vice Coordinatore Regionale di Forza Italia in Campania e Commissario del partito in Provincia di Benevento, Francesco Maria Rubano.