Provinciali, Noi di Centro: «Per noi primo test ufficiale: siamo primo partito» La segreteria del nuovo partito mastelliano: «Anche ad Avellino e Caserta noi determinanti»

“Grazie di cuore ai 428 amministratori sanniti che con il proprio voto alle nostre liste ci hanno permesso di raggiungere la maggioranza assoluta dei voti validi e di quelli ponderati. E’ un risultato che da un lato ci inorgoglisce e dall’altro ci responsabilizza ancora di più rispetto ad un lavoro territoriale da farsi quotidianamente in raccordo con le amministrazioni locali”.

Così in una nota la segreteria provinciale di Noi di Centro commenta i risultati delle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Benevento. “Abbiamo raggiunto da soli il 53% dei voti ponderati e il 51% di quelli assoluti ottenendo cinque eletti e con gli alleati di Essere Democratici, ai quali facciamo i nostri complimenti per l’ottimo risultato, rafforziamo la maggioranza per il buongoverno del Sannio”, proseguono i dirigenti sanniti del partito di Mastella che poi aggiungono: “Abbiamo più che raddoppiato Pd, Cinquestelle e Civico 22 assieme sia in termini di voti ponderati che assoluti, così come è importante il risultato degli amici di Essere Democratici che hanno largamente superato la lista unica di un centrodestra sempre più declino e si sarebbero avvicinati molto al Pd se i seguaci di Letta in terra sannita non avessero avuto come partner in lista anche civici e grillini.

Chiusa la fase elettorale ora l’impegno dei consiglieri provinciali è quello di dare risposte concrete al territorio”, affermano i mastelliani che concludono: “Siamo ulteriormente soddisfatti perché al primo test elettorale Noi di Centro è risultato largamente primo partito a riprova del radicamento del nostro leader Mastella e della classe dirigente. Senza dimenticare che ad Avellino e Caserta il nostro partito è stato determinante per la vittoria di Buonopane e Magliocca: senza il centro non si vince!”.