Provinciali, Essere democratici: straordinario risultato "Lo schema politico che vede forze democratiche alleate con quelle di centro si è rivelato vincente"

"Ancora protagonisti in un percorso vittorioso. Essere Democratici ottiene uno straordinario risultato alle elezioni provinciali e l'elezione di un proprio rappresentante nel consiglio provinciale, che risulta essere determinante per raggiungere la maggioranza consiliare".

Così il coordinamento politico di Essere Democratici commenta le elezioni di ieri. "Un ringraziamento a tutte le candidate e i candidati della lista e un augurio di buon lavoro al neo consigliere Alfonso Ciervo.

Lo schema politico che vede le forze democratiche alleate con quelle di centro - sul modello del Consiglio regionale e dei capoluoghi campani - si è rivelato ancora una volta vincente e ora è maggioranza anche alla Rocca dei Rettori.

I numeri della vittoria, peraltro, ipotecano chiaramente l'elezione del prossimo Presidente della Provincia.

L'entusiasmo mostrato da chi ha messo in campo un diverso modello di centrosinistra appare paradossale: perdono ancora un'elezione e condannano ancora una volta all'irrilevanza politica e istituzionale gli amministratori del PD.

Un dato ulteriore di soddisfazione è che il centrodestra è stato anche in questo caso condannato all'irrilevanza, avendo, nonostante l'unità tra tutte le forze sovraniste, preso meno voti proprio della lista Essere Democratici. Per come intendiamo noi la politica, i nostri avversari sono loro".