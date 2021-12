Provinciali, Picariello chiarisce: nessun retropensiero Il consigliere comunale commenta lo scenario delle elezioni per il rinnovo del consiglio alla Rocca

"In riferimento ai vari interventi post elezioni provinciali che hanno riguardato anche la mia persona mi sembra opportuno fare alcune precisazioni". Così il consigliere comunale Antonio Picariello.

"Ho partecipato alla campagna elettorale da indipendente nella lista di Città Aperta, condividendo un progetto programmatico che è risultato minoritario. Sono collocato e resto nella minoranza al Consiglio Comunale di Benevento quale consigliere eletto nella lista di Città Aperta, come detto, da indipendente.

In occasione delle elezioni provinciali non è stata organizzata la lista di Città Aperta nè vi è stata la partecipazione con altre liste. Infatti è stata presente solo la lista Alternativa per il Sannio con l’accordo tra il PD e il Movimento Cinque Stelle. In questa lista non vi era alcun candidato della lista Città Aperta perché non vi è stato alcun accordo programmatico o elettorale.

Se sia cambiata qualcosa negli ultimi giorni che hanno preceduto le data delle elezioni provinciali o se sia sopraggiunto qualche accordo tra rappresentanti della lista Città Aperta e qualche esponente del PD per votare candidati del Partito Democratico, il sottoscritto non è stato coinvolto in tali decisioni.

Del resto la mia posizione è sempre stata molto chiara e ben nota anche al candidato Sindaco Perifano. Non essendoci candidati di Città Aperta nelle liste provinciali e non essendoci stato accordo in occasione della presentazione delle liste, il sottoscritto che non è né un iscritto del PD ne’ un militante dei Cinque Stelle, ha partecipato alle elezioni provinciali con lo spirito libero e senza condizionamenti politici ne’ retropensieri. Continuerò nel mio ruolo di consigliere comunale, come detto, di minoranza nell’interesse della Città di Benevento, apportando in particolare il mio impegno sulle tematiche dello sviluppo sostenibile e per le politiche giovanili".