Provinciali, Noi di centro smorza le polemiche: il Pd se ne faccia una ragione "Basta con l'ossessione di Mastella, senza il centro la sinistra perderà"

“Basta con l’ossessione di Mastella, il Pd beneventano se ne faccia una ragione: senza il Centro la sinistra perderà, come accaduto finora, tutti i futuri appuntamenti elettorali”. Così in una nota la segreteria provinciale di noi Di Centro a proposito della polemica sui voti dei consiglieri comunali di Benevento per le provinciali sannite. “Non sappiamo chi siano i consiglieri della coalizione di Perifano che hanno scelto di sostenere candidati di altri schieramenti ma è singolare che sia partita la caccia alle streghe soltanto per chi avrebbe votato un candidato delle nostre liste e non per chi, invece, avrebbe votato un candidato della destra. È il segnale di un continuo accordo destra-sinistra, unico in Italia, iniziato dal ballottaggio delle amministrative e proseguito alle provinciali. Un’alleanza contronatura che è stata prima bocciata dai beneventani e ora dagli amministratori sanniti. Questo tipo di Pd è destinato all’irrilevanza e alle sconfitte perenni”, conclude la nota di noi Di Centro.