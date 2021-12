Nuovo consiglio provinciale, venerdì c'è l'insediamento alla Rocca Doppia convocazione per l'assise

Doppia convocazione di seduta per il Consiglio Provinciale di Benevento. La prima del nuovo consiglio, in prima convocazione, è fissata per il 30 dicembre 2021, giovedì, alle ore 11.30 ed, in seconda convocazione, per il 31 dicembre, venerdì, alle ore 11.30 con il seguente ordine del giorno: insediamento del Consiglio Provinciale di Benevento eletto a seguito della consultazione elettorale del 18 dicembre 2021 – Convalida degli eletti; analisi dell’assetto complessivo delle società partecipate della Provincia di Benevento anno 2020 (Art. 20, comma 1, D. Lgs n. 175/2016). Provvedimenti.

Mentre la seconda seduta consiliare, in prima convocazione, è fissata per l’11 gennaio 2022, martedì, alle ore 11.30 ed, in seconda convocazione, per il 13 gennaio 2022, giovedì, alle ore 11.30 con il seguente ordine del giorno dei lavori: “Lettura ed approvazione dei verbali della seduta del 10.12.2021 (dal n. 36 al n. 41); riconoscimento debito fuori bilancio – Art. 194, c. 1, lett. a), D. Lgs 167/2000 – per l’importo complessivo di 9.455,30 euro – Ordinanza del Tribunale Civile di Benevento. Lavori di completamento del recupero e valorizzazione storico paesaggistico del percorso naturalistico e delle fontane pubbliche nell’area Lentepiana e Montecoppe in tenimenti di Cerreto Sannita e Pontelandolfo; riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, c. 1, lett. a), D. Lgs n. 267/2000. Tribunale Benevento Sez. Lavoro R.G. 2840/2018. Sentenza n. 257/2020 del 27.02.2020 e successivo verbale di udienza n. 16831/2020 del 01.10.2020. Dipendente matr. 1320. Ed ancora, all'ordine del giorno è “previsto il riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, c. 1, lett. a), D. Lgs n. 267/2000, sentenza Consiglio di Stato n. 2248/2021 (R.G. n. 7716/2020) EAV Srl c/Provincia di Benevento, per l’importo complessivo di 107.851,85 euro in favore di EAV Srl ed 2.918,24 euro per spese legali; acquisizione al demanio Stradale Provinciale di area adibita a viabilità di pubblico transito della S.P. 123 “Caudina II Tronco” in Comune di Airola”.