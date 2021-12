Palazzo Mosti, Picariello lascia Città aperta Il consigliere passa nel gruppo misto. L'ufficializzazione nel consiglio di questa mattina

Antonio Picariello lascia Città Aperta e entra a far parte del gruppo misto. Lo ha ufficializzato in avvia del consiglio comunale, in corso questa mattina a Palazzo Mosti, il presidente Renato Parente.

Il consigliere comunale eletto nella lista di Città Aperta, Antonio Picariello lascia Città aperta ed entra nel gruppo autonomo, farà parte del gruppo misto come capo gruppo.