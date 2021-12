Noi di centro, Guerrieri nuovo coordinatore nazionale giovani "Mastella ha l’esperienza giusta per lanciare tanti giovani, sono davvero contento e motivato"

Il Segretario Nazionale Clemente Mastella di concerto con l’ufficio di Presidenza, ha nominato Michele Guerrieri, Coordinatore Nazionale Giovani fino al primo congresso nazionale dei giovani del partito. Il neo partito centrista, nato il 4 dicembre 2021, si pone al centro dello scacchiere politico italiano con l’ambizione di una grande federazione di centro, una Margherita 2.0, che raggruppi in autonomia dalla destra e dalla sinistra, tutto il centro italiano. Al termine dell’incontro il neo Coordinatore Nazionale al termine della riunione con i vertici nazionali del partito, ha così dichiarato: “Noi di Centro è l’unica forza centrista autonoma e non federata con partiti di destra o sinistra. Il nostro obiettivo è attualizzare il popolarismo. Sull’organizzazione nazionale ci stiamo muovendo molto bene. Il nostro segretario nazionale Clemente Mastella ha l’esperienza giusta per lanciare tanti giovani, sono davvero contento e motivato, le sue battaglie sull’autonomia del centro e sul sud sono ancora oggi attuali ed i fatti lo dimostrano. Organizzeremo già nei prossimi giorni incontri su zoom con i nostri giovani, perché dobbiamo abituare i giovani al confronto in una società chiusa in stessa e nell’individualismo”.