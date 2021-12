Rifiuti Sabato, Rosa: «Chiesto contradditorio per capire chi deve rimuoverli» «Ero stato informato della situazione già tre settimane fa, attivandomi immediatamente»

Alessandro Rosa, assessore all'Ambiente, interviene in merito alla situazione dei rifiuti nell'alveo del Sabato denunciata dalle associazioni ambientaliste: «Sono stato oggi in commissione Ambiente del Comune per chiarire la situazione dei rifiuti presenti nell'alveo del fiume Sabato, nei pressi dello Stadio, peraltro comparsa nelle ultime ore anche sugli organi di stampa.

Una questione di cui venivo messo al corrente circa tre settimane fa da Marcello Stefanucci della Lipu, che ringrazio per lo spirito collaborativo che contraddistingue positivamente il rapporto tra la sua associazione e il mio assessorato.

Come noto, tuttavia, la questione della rimozione dei rifiuti dall'alveo dei fiumi è materia assai complessa e, come ho avuto modo di verificare, coinvolgendo tutti gli enti di riferimento, di difficile risoluzione, dovendo chiarire innanzitutto chi ha la competenza a rimuovere quei rifiuti.

Per questo mi sono immediatamente attivato, ai sensi dell'articolo 192 dlg 152/2006 (testo unico ambiente), richiedendo al dirigente del settore ambiente di convocare in contraddittorio tutti i soggetti interessati alla vicenda (e dunque Provincia, Demanio, Regione, Genio Civile, Polizia Locale e Comune), per arrivare a risoluzione quanto prima.

La via per rimuovere quei rifiuti, istituzionalmente, è questa».